صور|| عدد من قبائل الجنوب الليبي، يُحذرون في بيان لهم، خلال وقفة احتجاجية في #سر

صور|| عدد من قبائل الجنوب الليبي، يُحذرون في بيان لهم، خلال وقفة احتجاجية في #سرت، من المساس باللواء عبدالله السنوسي، ويُنددون بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.

البيان: ندعو كافة جماهير الجنوب، لوقفة احتجاجية غدًا الأحد، أمام مصرف الجمهورية، في #أوباري، للدفاع عن اللواء عبدالله السنوسي.

ــ نُمهل الحكومة 48 ساعة، لتسليم أبنائنا للقبال الليبية وإلا سنقطع إمدادات النفط والغاز، وسنقبض على كل الأيادي التي ساهمت في بيع البلاد والعباد.

ــ نحذر من المساس بعبدالله السنوسي، وعبدالله منصور، ومنصور ضو، وأحمد إبراهيم، وكل السجناء، ونطالب بإرجاع بوعجيلة مسعود لأسرته.

ــ نرفض تسليم كل من في السجون، وإلا #فزان ستقول كلمتها وستقطع كل شيء، ونطالب برحيل الحكومات الفاشلة.

ــ #ليبيا تعيش أخطر أيامها، وتقودها عائلة من اللصوص يبيعوا ابناء الوطن.

ــ لن نسمح ببيع ما تبقى من البلاد والرجال، ونُحملكم سلامة أولادنا، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإنهاء هذه الأزمة. #ليبيا_برس











2022-12-17 20:08:27

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