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المبعوث الأممي عبدالله باتيلي : – التقيتُ اليوم بمجموعة من الشخصيات السياسية من

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي :

– التقيتُ اليوم بمجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، والذين سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام من الآن.

– دعوتهم للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد. كما شجعتهم على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة.

– الليبيون عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.

#ليبيا_24





2022-12-17 18:53:57

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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