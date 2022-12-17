الدبيبة خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأغنية الليبية: من تورط في جريمة يتحمل مسؤولية توريطه، ولا يُورط شعب بالكامل.

ــ أي سيادة يتحدثون عنها بعد تغريمنا المليارات، سيادتنا في عزة نفسنا والدفاع عن أموالنا وأولادنا.

ــ من يرتكب جريمة من الليبيين يتحمل مسؤولية فعلته، فلا توجد لدينا شفقة ولا رحمة مع المجرمين.

ــ قضينا 10 سنوات مُرة من الحصار، ولابد من تنظيف أنفسنا، والتأكيد أننا شعب مسالم نحب الفن والحياة والإنسانية.

ــ أهدافنا واضحة وهي الوصول بالبلاد إلى الدستور والانتخابات، ولابد من استقرار البلد في الفترة الراهنة.

ــ شريحة المُلحنين والمؤلفين مهمة جدًا، وعليهم تأدية رسالتهم تجاه #ليبيا.

ــ قطاع الفنانين والمُغنيين كان حكرًا على طبقات معينة في السابق، والآن ليس حكرًا على أحد، وتم تشويه الفن في إحدى المراحل. #ليبيا_برس

2022-12-17 20:50:27

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