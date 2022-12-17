حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الوضع في #ليبيا مُعقد للغاية.

ــ أزمة الانتخابات تكمن في الافتقار لقاعدة دستورية قانونية واضحة تستند إليها العملية الانتخابية، وهذا لم يتحقق حتى الآن.

ــ الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لكي يعبّر الشعب الليبي عن رأيه في من يختاره أو يمثله.

ــ على الأطراف الليبية سرعة إجراء الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لإبداء رأي الشعب الليبي فيمن سيحكمه مستقبلاً عبر الديمقراطية.

ــ بعض الدول لها مصالح في ليبيا ولا يمكن النظر إلى الوضع هناك في لحظة ما دون فهم الماضي.

ــ أيدي الجامعة العربية مُقيدة في ليبيا والحل في الانتخابات، والمواقف العربية لم تصل إلى تفاهم كامل حول الوضع هناك.

ــ لا يوجد تفاهم يتيح للأمين العام الحصول على تفويض عربي كامل لقيادة جهود حل الأزمة.

ــ ليس هناك جهد عربي مُنسق تقوده الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، لعدم التوصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا.

ــ الجامعة العربية لا تستطيع التحرك في القضية الليبية، دون وجود اتفاق كامل للرؤى العربية بشأن الأزمة. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2022-12-17 21:46:16

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