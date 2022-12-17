مُمثلو المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية بمنطقة #الجبل_الأخضر، نددوا خلال لق

مُمثلو المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية بمنطقة #الجبل_الأخضر، نددوا خلال لقائهم عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة #القبة، بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق.

البيان: ممثلو المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية، نددوا بالفعل المُشين لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة بتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية، في قضية أغلقت منذ عقود.

ــ الحضور أكدوا أن تسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية، انتهاك للقانون والاتفاقية المبرمة في هذا الصدد، بهدف البقاء غير الشرعي في السلطة أطول وقت ممكن. #ليبيا_برس

2022-12-18 00:57:50

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