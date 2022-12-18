عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: مجلس الدولة ثلثه معطل وهذا الثلث دائمًا ما يعطل أي حل بين الأطراف الليبية.
– هذه المجموعة هي المتحكمة في مجلس الدولة وباثيلي يعلم ذلك.
– المحكمة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب وجعل مقرها بنغازي هي سبب اعتراض مجلس الدولة.
– هذه الخطوة جاءت استباقًا لخطوة إعادة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
– الدائرة الدستورية تم إقفالها بعد قرارها بإلغاء مخرجات فبراير التي ولد عنها مجلس النواب واعتباره منحلاً وعودة الانقسام.
– هذه الدائرة ظلت مغلقة حتى جاء الحافي ومن تحالف معهم من الدبيبة وجماعة المشري وأعادوها.
– بمجرد عودة الدائرة الدستورية عُرض عليها أكثر من 20 طعن دستوري في قوانين اعتمدها مجلس النواب.
– هؤلاء أخذوا السكين وأرادوا ذبحنا فكانت خطوة المحكمة الدستورية لابد منها. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2022-12-18 00:03:16
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