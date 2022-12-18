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المحلل السياسي محمد محجوب: – أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاج

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المحلل السياسي محمد محجوب:

– أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاجتثاث مافيا الدبيبة الفاسدة و تقرير مصيره بنفسه، و إلاَّ سَتُقدّم هذه المافيا أبناءكم قربانًا لأمريكا مقابل البقاء في السلطة. ⁧

#ليبيا_24

2022-12-18 02:02:53

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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