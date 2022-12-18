المحلل السياسي محمد محجوب: – أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاج

المحلل السياسي محمد محجوب:

– أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاجتثاث مافيا الدبيبة الفاسدة و تقرير مصيره بنفسه، و إلاَّ سَتُقدّم هذه المافيا أبناءكم قربانًا لأمريكا مقابل البقاء في السلطة. ⁧

#ليبيا_24