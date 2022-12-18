المحلل السياسي محمد محجوب: – أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاج

المحلل السياسي محمد محجوب:
– أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاجتثاث مافيا الدبيبة الفاسدة و تقرير مصيره بنفسه، و إلاَّ سَتُقدّم هذه المافيا أبناءكم قربانًا لأمريكا مقابل البقاء في السلطة.
#ليبيا_24
2022-12-18 02:02:53
1671328973
المحلل السياسي محمد محجوب:
– أمام الشعب الليبي فُرصة تاريخيّة يوم 24 ديسمبر لاجتثاث مافيا الدبيبة الفاسدة و تقرير مصيره بنفسه، و إلاَّ سَتُقدّم هذه المافيا أبناءكم قربانًا لأمريكا مقابل البقاء في السلطة.
#ليبيا_24
2022-12-18 02:02:53
1671328973
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