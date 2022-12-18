صحيفة العرب اللندنية: الدبيبة سيستغل ترسيم #مصر للحدود البحرية للغربية، لافتعال أزمة جديدة تُشتت الضغوط المفروضة عليه لإجراء الانتخابات.

ــ القرار رسالة إلى الدبيبة بعدم تغيير #القاهرة موقفها من حكومته، وأن سعيه للبقاء أو الاحتماء بقوى أخرى لن يغير من الرؤية السلبية عنه.

ــ #القاهرة لم تقدم تبريرات سياسية لترسيم الحدود البحرية مع #ليبيا أو تعبأ بالضجة التي يمكن أن ترافق قرارها.

ــ القرار بمثابة رسالة واضحة لـ #تركيا تُفيد بأن التقارب معها لن يُغير من ثوابت الموقف المصري في منطقة شرق البحر المتوسط.

ــ تعمّد ترسيم مصر المنفرد للحدود البحرية مع ليبيا يُطمئن #اليونان و #قبرص بعد شعورهما بالقلق عندما زادت ملامح التقارب بين القاهرة و #أنقرة. #ليبيا_برس

2022-12-18 09:24:19

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