وثائق تكشف قيام إسماعيل عبدالهادي، مدير مصرف الصحاري، فرع حي الأندلس، بتجاوزات م

وثائق تكشف قيام إسماعيل عبدالهادي، مدير مصرف الصحاري، فرع حي الأندلس، بتجاوزات مالية بقيمة مليار و629 مليون دينار، مُستغلاً وظيفته لتحقيق منافع شخصية لنفسه ولأقاربه.

ــ الوثائق تكشف وجود تلاعب وتجاوزات كبيرة بحساب ناصر عبد الهادي، ابن عم “إسماعيل”، والذي يحمل رقم 023497-001-31.

ــ الوثائق بيّنت وجود سحوبات نقدية على المكشوف بمبالغ كبيرة، دون علم أو موافقة الإدارة العامة بمصرف الصحاري، وبمخالفة لمناشير مصرف #ليبيا المركزي.

ــ عدد الصكوك المُصدقة التي تم إصدراها على المكشوف بلغ 126 بإجمالي 1,826,373.300 دينار ليبي.

ــ بلغ عدد الصكوك التي تم خصمها على المكشوف 55 صكًا، بإجمالي 803,500.000 دينار ليبي. #ليبيا_برس











2022-12-18 10:17:51

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