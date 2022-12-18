وكالة “سبوتنيك” الروسية تؤكد ما انفردت “ليبيا برس” بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية.

ــ الوكالة الروسية، ذكرت أن الأطراف الدولية والإقليمية تُناقش وضع خارطة طريق ليبية جديدة، تتضمن تشكيل حكومة واحدة لإجراء الانتخابات.

ــ الوكالة أوضحت أن خارطة الطريق الجديدة تتضمن تشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات، والمصالحة الوطنية، خلال عام 2023م.

ــ الوكالة بيّنت أن خارطة الطريق سُتراعي الخلاف حول القاعدة الدستورية، وكافة الخطوات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وأنه من المُقرر طرح الخارطة الجديدة العام المقبل 2023م.

ــ تداول اسمي المترشحين الرئاسيينن، أحمد معيتيق ومحمد المنتصر، من #مصراتة، لتشكيل الحكومة البديلة لحكومة الدبيبة.

ــ عقيلة صالح يدعم اختيار محمد المنتصر لتشكيل الحكومة الجديدة. #ليبيا_برس

2022-12-18 12:32:59

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