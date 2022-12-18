وكالة الأناضول التركية: #تركيا تدعو #ليبيا و #مصر لبدء حوار حول الحدود البحرية ف

وكالة الأناضول التركية: #تركيا تدعو #ليبيا و #مصر لبدء حوار حول الحدود البحرية في أقرب وقت، لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ــ ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر، يبدو أنه ينتهك حقوق الجرف القاري لليبيا.

ــ قرار مصر الأحادي الجانب بترسيم الحدود البحرية، لا يتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

ــ لم يتم الاتفاق على خط الحدود، من خلال المفاوضات الثنائية بين ليبيا ومصر.

ــ تركيا تُفضل إطلاق حوار ومفاوضات بين مصر وليبيا، لترسيم حدودهما بما يتماشى مع القانون الدولي. #ليبيا_برس

2022-12-18 14:01:20

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