عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة: عملية تسليم بوعجيلة مسعود قد تكون مقدمة لتسليم آخرين.

ــ #واشنطن لن تتردد في ملاحقة أي أسماء ترد بالتحقيقات التي من المتوقع أن تتوسع.

ــ قد يتم استغلال الأمر لأغراض سياسية، ويتم إقصاء شخصيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، لمجرد ذكر أسماءهم على لسان بوعجيلة.

ــ الدبيبة رضخ لمراكز القوى في العالم، ولم يتعامل بالحكمة والسياسة، وبما لا يتعارض ومصلحة البلاد.

ــ حديث الدبيبة لا يتناسب وموقعه كرئيس حكومة، ويجب عدم التقليل من عملية تسليم بوعجيلة مسعود. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-18 17:00:38

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