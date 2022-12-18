بحث رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة #عبدالحميد_الدبيبة، مع وزارة النفط والغاز، وناقش الاجتماع في بنوده، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مناقشة التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية، كما استعرض الاجتماع، ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة، والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

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