الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب: صفقة تسليم بوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصول الد

الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب: صفقة تسليم بوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصول الدبيبة على دعم وحصانة #الولايات_المتحدة لاستمرار عائلته في الحكم.

– مقابل تسليم بوعجيلة للأمريكان حصل عليه الدبيبة في تصريحات نورلاند واعترافه بحكومة الوحدة.

– هذا الاعتراف هو ما كان يسوّق له ويُطالب به الدبيبة ببقائه لحين إجراء الانتخابات.

– الدبيبة يعلم أن بقائه في السلطة مرهون بالانتخابات ما يعني إمكانية بقائه لـ4 أو 5 سنوات على الأقل.

– الدبيبة سيتحجج بصعوبة إجراء الانتخابات في #ليبيا في الوقت القريب.

– الأزمة السياسية في #ليبيا غير مقبلة على انفراجة ما يعني استمرار الدبيبة لـ4 أو 5 سنوات على الأقل. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2022-12-18 21:18:53

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