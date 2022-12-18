اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع وزارة العمل والتأ

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، على تسهيل إجراءات التدريب للباحثين عن العمل، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر حسابها الرسمي، وأضافت المؤسسة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل والتأهيل، ووضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزارة العمل.

#الحدث_الليبي