رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا في كلمة لليبيين: تسليم معمر القذافي لآخرين تم وفق اتفاقية واشترطت #ليبيا أن تكون هناك دولة محايدة وعلى متن طائرة #الأمم_المتحدة.

– عملية التسليم التي أجراها معمر القذافي تمت في وضح النهار وبمشاركة المؤسسات الليبية.

– تسليم مواطن ليبي حدث خطير جدًا ولا يقارن به أي تسليم فيما سبق.

– تسليم بوعجيلة لا يُقارن بما فعله معمر القذافي بتسليم آخرين.

– تسليم بوعجيلة تم خارج النظام والسلطات القضائية وفي جنح الليل بعد أن تم خطفه. #ليبيا_برس

2022-12-18 22:15:04

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