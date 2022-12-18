وثائق|| تُثبت مؤامرة الدبيبة لإطلاق سراح بوعجيلة مسعود تمهيدًا لتسليمه للأمريكان.

تم الإفراج الصحي عن بوعجيلة يوم 29 سبتمبر 2021 بناء على تقرير طبي تم تقديمه منذ ما يقرب من 4 سنوات.

تم الاستجابة للتقرير الطبي بعد 4 سنوات رغم وجود عديدين مؤهلين لإطلاق سراحهم لأسباب صحية ومنهم اللواء عبد الله السنوسي.

تم إطلاق سراح بوعجيلة فقط بعد عقد الصفقة بين الدبيبة والأمريكان

مستند الإفراج يُثبت أن بوعجيلة ليبي الجنسية ما يدحض ادعاء الدبيبة بأنه تونسي الجنسية. #ليبيا_برس







2022-12-19 00:45:03

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