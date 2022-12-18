عائلة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود: – الدبيبة حاول تجريد ابننا من جنسيته الليبي

عائلة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود:

– الدبيبة حاول تجريد ابننا من جنسيته الليبية بادعائه زورًا بأنه يحمل الجنسية التونسيّة.

– الدبيبة والمنقوش وآمر القوة المشتركة مصراتة هم من تورطوا في خطف ابننا بوعجيلة مسعود.

– الدبيبة وصل به الأمر لتلفيق التهم ونسب ارتكابها لبوعجيلة مسعود.

– بوعجيلة خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته بدون أي أمر قضاني صادر عن السلطة القضائية المختصة.

– الدبيبة ومن معه قد قاموا باحتجازه في مركز اعتقال غير شرعي لمدة تقارب شهر بدون أي تهمة أو مبرر.

– ما يقوم به رئيس الحكومة منتهية الولاية من انتهاكات أدى للتفريط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة.

– واقعة الاختطاف وما صاحبها من ترهيب يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.

– ادعاء الدبيبة بأن بوعجيلة قد خطط ونفذ عملية لوكربي هو جريمة أيضًا.

– الدبيبة خالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

– الدبيبة فشل في تمرير الروايات الكاذبة واختلاق التهمة ونسبها لبوعجيلة وإدانته بدون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا.

– نطالب الدبيبة بمراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته الشهر الماضي الذي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيا وقانوني.

– يجب مراجعة تصريحات النائب العام بأن عملية تسليم بوعجيلة تمت دون اتباع الإجراءات القانونية ودون أمر من السلطات القضائية الليبية.

– نطالب القضاء الليبي بتحمل المسؤولية وسرعة التحرك والتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل.

– سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الدبيبة ووزيرة خارجيته وآمر القوة المشتركة مصراتة.

– سنكشف لكل أبناء الوطن وعبر القضاء والقانون كل من ساهم في خطف بوعجيلة وتسليمه لدولة أجنبية.

– هذا العمل الجبان لا يمكن حذفه من ذاكرة الشعب الليبي عبر خطاب غير مسؤول في كلمات تجمع الكذب والبهتان ظاهرًا وباطنًا.

#ليبيا_24





2022-12-19 00:45:57

1671410757