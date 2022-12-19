الباحث السياسي فرج زيدان: الحصول على الأموال الليبية المخفية وراء ترحيل بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.
– الدبيبة قال إن #ليبيا ستكون منفتحة في التعاون مع هذه الدول في محاسبة ومعاقبة من يقومون بالإرهاب.
– الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة من تسليم بوعجيلة هو التركيز على الصفة الاعتبارية للمواطن بوعجيلة.
– بوعجيلة مسعود لم يتم استلامه بصفته مواطنًا ليبيًا عاديًا.
– بوعجيلة تم ترحيله للولايات المتحدة بصفته ضابط في جهاز الاستخبارات الليبي.
– هناك قلق على عناصر أخرى من بينهم عبدالله السنوسي.
– الولايات المتحدة تريد معرفة معلومات تتعلق بعلاقة القذافي ببعض المنظمات مثل الجيش الإيرلندي ومنظمات في #إسبانيا.
– الولايات المتحدة تريد معرفة أماكن الأموال الليبية التي أخفاها القذافي ولم يتم رصدها.
– هذه الأموال موجودة في حسابات أخرى لم يتم الوصول إليها إلى الآن.
– الولايات المتحدة متعطشة لأن يكون لديها نفوذ في هذا الجانب المالي الاقتصادي الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2022-12-19 01:48:55
1671414535
أضف تعليقـك