الباحث السياسي فرج زيدان: الحصول على الأموال الليبية المخفية وراء ترحيل بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.

– الدبيبة قال إن #ليبيا ستكون منفتحة في التعاون مع هذه الدول في محاسبة ومعاقبة من يقومون بالإرهاب.

– الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة من تسليم بوعجيلة هو التركيز على الصفة الاعتبارية للمواطن بوعجيلة.

– بوعجيلة مسعود لم يتم استلامه بصفته مواطنًا ليبيًا عاديًا.

– بوعجيلة تم ترحيله للولايات المتحدة بصفته ضابط في جهاز الاستخبارات الليبي.

– هناك قلق على عناصر أخرى من بينهم عبدالله السنوسي.

– الولايات المتحدة تريد معرفة معلومات تتعلق بعلاقة القذافي ببعض المنظمات مثل الجيش الإيرلندي ومنظمات في #إسبانيا.

– الولايات المتحدة تريد معرفة أماكن الأموال الليبية التي أخفاها القذافي ولم يتم رصدها.

– هذه الأموال موجودة في حسابات أخرى لم يتم الوصول إليها إلى الآن.

– الولايات المتحدة متعطشة لأن يكون لديها نفوذ في هذا الجانب المالي الاقتصادي الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2022-12-19 01:48:55

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