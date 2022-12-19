وكالة “سبوتنيك”: – خارطة طريق ليبية جديدة يجرى مناقشتها بين الأطراف الدولية وال

وكالة “سبوتنيك”:

– خارطة طريق ليبية جديدة يجرى مناقشتها بين الأطراف الدولية والإقليمية في الوقت الراهن.

– خارطة الطريق الجديدة من المقرر طرحها العام المقبل 2023، بعد التوافق على معالمها، خاصة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يعلن أي خطوة رسمية في الوقت الراهن، بينما ناقش العديد من التفاصيل مع أطراف محلية ودولية.

– خارطة الطريق الجديدة تتضمن تشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها العمل على إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية خلال عام 2023، مع مراعاة الجوانب المرتبطة بالقاعدة الدستورية والقوانين وكافة الخطوات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

#ليبيا_24

2022-12-19 02:00:01

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