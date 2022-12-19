عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي: – خارطة الطريق الجديدة يجب أن تعالج الإ

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:
– خارطة الطريق الجديدة يجب أن تعالج الإشكالات بشكل جذري وواقعي وأن تضع الحلول الناجعة لملفات القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
– الخارطة التي يتم إعدادها الآن يجب أن تتضمن “ميثاقا وطنيا” بين الأطراف يضمن القبول والمشاركة الإيجابية والرضى بنتائج العملية السياسية والانتخابات.
– تفاصيل الخارطة الجديدة يتم مناقشتها بين الأطراف الدولية والإقليمية إذ لا يقتصر طرحها على المستوى الداخلي بين الأطراف السياسية.
– حكومة الدبيبة أكدت أنها غير قادرة على قيادة المرحلة، وبات على المجتمع الدولي إدراك خطورة الأمر، وإلا فعلا الصدام المسلح يصبح الخيار الحتمي.
#ليبيا_24
2022-12-19 02:30:02
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