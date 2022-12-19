مبعوث الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلو جاكوسو: – وفد الات

مبعوث الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلو جاكوسو:

– وفد الاتحاد الأفريقي زار مدينة سبها الأحد، من أجل الدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية في ليبيا.

– المصالحة الوطنية هي العامل الأساسي لتجاوز كل الصعاب في الأزمة الليبية الراهنة وبناء مستقبل ليبيا الزاهر.

– الاتحاد الأفريقي وضع فى هذه المقاربة وخارطة الطريق عدة مبادئ من أهمها عدم الإقصاء وإشراك جميع الليبيين فى المصالحة.

– هذه المبادئ الأساسية تضمن تحكم الليبيين بمصير بلادهم لوحدهم كما تؤكد الرفض الكامل لكل تدخل أجنبي فى الشأن الليبي الداخلي.

– الكل أو العالم أو أفريقيا مقتنع أن الحل سوف يأتي من ليبيا وليبيا بلد أفريقي وعملت وتعمل ما بوسعها من أجل القارة الأفريقية.

#ليبيا_24

2022-12-19 09:00:02

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