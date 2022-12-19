خبر | عائلة ابوعجيلة مسعود: الدبيبة ادعى زورًا بأن والدنا يحمل الجنسية التونسية بعد تورطه في خطفه من بيته بدون أمر قضائي و احتجازه لمدة شهر و نطالب السلطات القضائية الليبية بمراجعة بيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة الذي أكد بأن ملف لوكربي قد أقفل سياسيا و قضائيًا و أيضا تصريحات النائب العام بأن عملية الخطف تمت بدون اتباع الاجراءات القانونية و بدون أمر القضاء و سنتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الدبيبة و المنقوش وزيرة خارجيته و آمر القوة المشتركة #مصراتة لتورطهم في خطفه و تسليمه لدولة أجنبية. #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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