عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري: تم إعادة فتح ملف قضية #لوكربي ل

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري: تم إعادة فتح ملف قضية #لوكربي لإلزام #ليبيا بتعويضات جديدة

– بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات وهذا هو سبب إعادة فتح القضية

– إعادة فتح لوكربي يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008.

– بما أن القضية فُتحت في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصراعيها في الجانب التعويضي.

– هناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقاموا برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية

– سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات

– الإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-19 09:28:48

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