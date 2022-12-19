المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب: – صفقة تسليم أبوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصو

المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب:

– صفقة تسليم أبوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصول الدبيبة على دعم وحصانة الولايات المتحدة لاستمرار عائلته في الحكم.

– مقابل تسليم بوعجيلة للأمريكان حصل عليه الدبيبة في تصريحات نورلاند واعترافه بحكومة الوحدة.

– هذا الاعتراف هو ما كان يسوّق له ويُطالب به الدبيبة ببقائه لحين إجراء الانتخابات.

– الدبيبة يعلم أن بقائه في السلطة مرهون بالانتخابات ما يعني إمكانية بقائه لـ4 أو 5 سنوات على الأقل.

– الدبيبة سيتحجج بصعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا في الوقت القريب

#ليبيا_24

2022-12-19 10:00:02

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