المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب: – صفقة تسليم أبوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصو

المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب:
– صفقة تسليم أبوعجيلة للأمريكان كان مقابلها حصول الدبيبة على دعم وحصانة الولايات المتحدة لاستمرار عائلته في الحكم.
– مقابل تسليم بوعجيلة للأمريكان حصل عليه الدبيبة في تصريحات نورلاند واعترافه بحكومة الوحدة.
– هذا الاعتراف هو ما كان يسوّق له ويُطالب به الدبيبة ببقائه لحين إجراء الانتخابات.
– الدبيبة يعلم أن بقائه في السلطة مرهون بالانتخابات ما يعني إمكانية بقائه لـ4 أو 5 سنوات على الأقل.
– الدبيبة سيتحجج بصعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا في الوقت القريب
#ليبيا_24
2022-12-19 10:00:02
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