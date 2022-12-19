المترشح الرئاسي، أسعد زهيو: لابد من إفساح المجال للجميع في الانتخابات الرئاسية، دون إقصاء لأحد والفيصل فيما بعد هو الناس.

ــ مشكلتنا في المرتبة الأولى مشكلة سياسية، ومن العيب أن نصادر حق الناس ونجبرهم على الاختيار بين فلان وفلان.

ــ إذا كنا نثق أن شعبنا يتمتع بحالة عقل ومسؤولية، ينبغي أن نترك له المجال للاختيار، وهذه هي الديمقراطية.

ــ عدم رضا بعض الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات، سيكون في جميع الحالات، سواء شارك الجميع أو شارك جزء منهم فقط.

ــ إذا شارك خليفة حفتر في الانتخابات وفاز فيها، قوى كثيرة ستكون رافضة، إذن نحن في كل الأحوال مختلفين في ضمان القبول بالنتائج.

ــ طرحنا فكرة في السابق بالتوقيع على ميثاق وطني لكل المترشحين، والتعهد بقبول النتائج.

ــ التعهد الذي تراجع عنه في السابق الدبيبة ورشح نفسه في الانتخابات، برره الدبيبة بأنه تعهد أخلاقي، وهذا مؤسف أن يقول به رئيس للحكومة.

ــ نحن نريد أن يكون تعهد المترشحين قانونيًا أمام المفوضية العليا للانتخابات، وأن يكون التعهد شرطا من شروط الترشح.

ــ أن يكون التعهد شرطًا من شروط الترشح يضمن عدم انقلاب البعض على العملية السياسية كما حدث في السابق. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-19 11:31:43

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