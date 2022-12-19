العربي الجديد:

– الحصول على شقة سكنية حلم يراود الكثير من الليبيين، في ظل أزمة سكن تعمقت على مدار الـ12 عاماً الأخيرة، بفعل الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد وتوقف معظم المشاريع، فيما تظهر البيانات الرسمية أن العجز السنوي في الوحدات السكنية بلغ بالأساس نحو نصف مليون وحدة في عام 2010.

– نقص المعروض من الوحدات سبّب ارتفاع الأسعار، ولا سيما في طرابلس، إذ يراوح سعر الشقق السكنية فيها بين 230 ألف دينار (حوالى 47.4 ألف دولار) إلى مليون دينار (206 آلاف دولار)، بينما الحد الأدنى للأجور يبلغ ألف دينار.

– الأزمة دفعت بعض الأسر إلى اقتحام عمارات قيد الإنشاء في مناطق مختلفة من البلاد والإقامة فيها، بالتزامن مع صعود أسعار العقارات، ولا سيما في المناطق التي لم تطاولها الصراعات المسلحة.

– يؤكد خبراء اقتصاد أن الأزمة متراكمة، ولا حلول إلا باستقرار الأوضاع ومضيّ الحكومة في استكمال المشروعات وإنشاء أخرى لمواجهة الطلب.

– معظم الشركات الأجنبية توقفت عن العمل في ليبيا منذ 2011، وأسهم التوتر القائم بين المسلحين في استمرار توقفها، بعدما سجلت معظمها خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن نحو 80 شركة عادت إلى العمل في ليبيا بعد حصولها على تعويضات من أصل 800 شركة غادرت.

– العجز المتراكم في الوحدات السكنية يتزامن مع دخول مصرف الادخار والاستثمار العقاري في حالة عسر مالي، بينما يمارس نشاطه من رأس ماله وأموال الخزانة العامة وفقاً لتقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة.

– عدم قدرة المصرف على منح قروض عقارية للمواطنين سيؤدي حتماً إلى تكدس الطلبات دون القدرة على تلبيتها، مشيراً إلى أن المصرف بحاجة إلى إعادة رفع رأسماله وهيكلته، ولا سيما أن الكثير من القروض العقارية التي مُنحَت لم تُحصَّل خلال السنوات الماضية.

#ليبيا_24

2022-12-19 11:00:04

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