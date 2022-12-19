“العربي الجديد”: – مسار تحسين العلاقات بين مصر وتركيا واجه في الفترة الأخيرة نو

“العربي الجديد”:

– مسار تحسين العلاقات بين مصر وتركيا واجه في الفترة الأخيرة نوعاً من “العقبات”، تسبّبت في شيء من التعثر المؤقت لخطوات إجراء المصالحة واستعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل، بعد فترة انقطاع منذ 2013، إذ كانت هناك محاولات عدة لكنها أخفقت.

– مسألة تعثر المفاوضات المصرية التركية بشأن استعادة العلاقات بين البلدين، في وقت قدمت فيه الحكومة التركية اتفاقاً عسكرياً موقعاً مع إثيوبيا عام 2021 إلى البرلمان للموافقة عليه.

– يهدف الاتفاق، الذي أعطته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الثلاثاء الماضي الضوء الأخضر، إلى تقوية العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إثيوبيا.

– مجالات الخلاف بين مصر وتركيا تتجاوز مسألة توقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع إثيوبيا، فهي تشمل عدة ملفات وتتضح على أصعد عدة.

– الخلافات بين الدولتين لا تنحصر في ملف واحد، والشقاق بين البلدين كبير جداً.

– قضية الوجود التركي في ليبيا، ليست أمراً سهلاً بالمرة بالنسبة لمصر، التي وإن غضّت الطرف عن قضايا الإخوان واستقبال تركيا لخلايا إخوانية، لكنها لن تهادن في مسألة ليبيا.

– تركيا وقّعت منذ عام 2019 ثلاثة اتفاقات مع 3 دول جوار لمصر ودول مناطقية في العالم العربي، مثل إثيوبيا وهي دولة إقليمية مهمة، وقطر التي تعتبر حليفاً أمنياً عسكريا وتجارياً مهماً لها، والصومال وهي الدولة العربية التي لم يلتفت أحد لعلاقتها المتميزة بتركيا، وأخيراً ليبيا وهي أهم دولة بالنسبة إلى مصر منذ 2011.

– من الممكن أن يُنظر إلى عرض الاتفاق العسكري التركي مع إثيوبيا على البرلمان على أنه رسالة من أنقرة ضد تعاون مصر المتزايد مع اليونان في شرق البحر المتوسط، وهو ما يهدد المصالح التركية.

#ليبيا_24

2022-12-19 13:00:02

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