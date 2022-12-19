منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة قادة لواء طارق بن زياد.. لهذا السبب!

#منظمة_العفو_الدولية، تطالب في تقرير بمحاسبة قادة #لواء_طارق_بن_زياد، بقيادة #صدام_حفتر، نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية #خليفة_حفتر، والشخص الثاني في القيادة #عمر_امراجع، لاستهدافهم بشكل روتيني الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين للقوات المسلحة العربية الليبية بحسب التقرير.

– كتيبة “طارق بن زياد” التابعة لـ”صدام” نجل “حفتر” روعت الناس بالمناطق الخاضعة لسيطرتها ما أدى إلى وقوع سلسلة من عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والإخفاء القسري.

– وفق الأدلة التي جمعتها المنظمة فإن “صدام حفتر” هو القائد الفعلي للكتيبة و”عمر مراجع” القائد اسميًا كانا على علم أو كان ينبغي أن يعرفا بالجرائم التي ترتكبها الكتيبة.

– لقد حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية القيادة لـ”صدام حفتر” و”عمر مراجع” آمر كتيبة “طارق بن زياد” وعزلهم فورًا عن المناصب التي تمكّنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

– على قوات “حفتر” إغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي يديرها لواء “طارق بن زياد” والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

#السبق