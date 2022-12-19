خبيرة القانون الدولي سامنثا كين: تسليم بوعجيلة مسعود غير قانوني، وقانون حقوق الإ

خبيرة القانون الدولي سامنثا كين: تسليم بوعجيلة مسعود غير قانوني، وقانون حقوق الإنسان الدولي يحمي المتهمين من التسليم غير القانوني.

ــ ما حدث مع بوعجيلة عملية اختطاف وتسليم خارج القانون الدولي، وخرق لحقوق الإنسان.

ــ تسليم المتهمين لابد أن يكون وفق الاتفاقات الثنائية بين البلدين، ولا يوجد اتفاق بين #ليبيا و #أمريكا في قضية تسليم بوعجيلة.

ــ ما حدث عملية اختطاف خارج القانون تمامًا، فالقانون الدولي ينص على أن تكون المطالبة بالتسليم قانونية.

ــ المُطالبة بالمتهم تكون عن طريق الإنتربول أو عن طريق مطالبة قانونية، والأدلة التي يكون مُدانًا بها تكون أدلة قاطعة. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-19 13:16:54

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