منظمة العفو الدولية: صدام حفتر وعمر امراجع، على دراية تامة بالانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها لواء طارق بن زياد.

ــ 5 مُحتجزين سابقين قالوا إنهم تعرضوا للتهديد من قبل صدام حفتر، بالاحتجاز المطول أو بتجديد الاحتجاز لمعارضتهم قوات حفتر.

ــ قال ناشط تعرض للإخفاء القسري والتعذيب، إن صدام حفتر هدده عند إطلاق سراحه قائلًا: “إما أن تعمل لدينا، أو تعيش مثل الحيوان تأكل وتنام بدون آمال أو أحلام أو تطلعات”.

ــ كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، شاركت منذ أواخر عام 2021 في عمليات إبعاد قسري للآلاف من اللاجئين والمهاجرين من #سبها والمناطق المحيطة بها.

ــ كتيبة طارق بن زياد رحلت المهاجرين قسرا إلى #النيجر، دون منحهم أي حقوق، وتركوا عدد كبير منهم في الصحراء من دون طعام أو ماء.

ــ لواء طارق بن زياد شارك في التهجير القسري لآلاف العائلات الليبية خلال الحملات العسكرية لقوات حفتر للسيطرة على مدينتي #بنغازي و #درنة، بين عامي 2014 و2019.

ــ عدد لا يُحصى من الأشخاص الذين يعيشون تحت رحمة اللواء طارق بن زياد يواجهون الاختطاف، أو القتل، أو التعذيب، أو الاختفاء. #ليبيا_برس

2022-12-19 14:06:11

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