تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص سوري الجنسية ي

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص سوري الجنسية يقوم بتهريب البشر عن طريق مُدن ليبية إلى دولة إيطاليا مقابل مبلغ مالي3500 دولار، وقالت المديرية إن المتهم اعترف بتهريبه لأكثر من 50 شخصا جُلهم مطلوبون للدولة السورية وأفاد أيضا بتواجد إحدى عشر شخصا من الجنسية السورية بإحدى الفنادق بمنطقة سيدي خليفة وهم في إنتظار القارب الذي سيقلهم إلى دولة إيطاليا وتم إنتقال أعضاء التحريات وضبطهم داخل الفندق.

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