رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج يُطالب ملاك صحيفة “الديلي ميرور” البريطا

رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج يُطالب ملاك صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية بتعويض قيمته 300 مليون جنيه استرليني.

ــ الصحيفة ذكرت في تقرير لها، يعود لشهر يوليو عام 2021م، أن السراج حقق ثروة طائلة من استثماره وإخوته في البيتكوين ليشتري جنسية جزيرة نائية ويبتعد عن #ليبيا.

ــ الصحيفة وصفت السراج أيضًا، بأنه أحد أعوان العقيد معمر القذافي.

ــ السراج احتج على وضع الصحيفة له مع قائمة رجل أعمال إيطالي متورط في سرقة 15 مليون يورو من #الفاتيكان.

ــ السراج طالب بالتعويض رغم إزالة الصحيفة جزئية علاقته بالقذافي، مُبررًا موقفه بأن ما فعلته الصحيفة سبب له أذى كبير حينها. #ليبيا_برس

2022-12-19 15:55:17

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