كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، تدعو في بيان لها، “النواب والدولة” إلى وقف التصعيد والسجالات السياسية بينهما.

ــ الكتلة طالبت مجلس النواب بالعدول عن قراراه بإنشاء المحكمة الدستورية في #بنغازي، كما طالبت مجلس الدولة بالتراجع عن التعليق التواصل مع مجلس النواب.

ــ كتلة التوافق: لابد من تحقيق التوافقات وتقديم التنازلات، وترجمة تطلعات الشعب الليبي وإرادته عبر إنجاز القاعدة الدستورية.

ــ على “النواب والدولة” التركيز على استعادة الدولة، وتشكيل سلطة موحدة وتوحيد المؤسسات.

ــ صراع المجلسين سيُضيع فرص الاستقرار واستعادة القرار السيادي، وسيُعزز اللجوء إلى الحرب والاختراق الأجنبي. #ليبيا_برس

2022-12-19 16:59:57

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