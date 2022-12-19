محكمة جنايات طرابلس تقضي بإعدام 17 والسجن المؤبد لـ2 وحبس 14 من عناصر تنظيم دا..عش في #صبراتة، وفق بيان للنائب العام.

النائب العام: المتهمون قاموا بإزهاق روح 53 شخصاً؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وتغييب عشرات الأشخاص.

– المتهمون اعتمدوا العنف والعمل المسلح في مدينة #صبراتة وما جاورها، بغرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد

– حققنا في واقعة انضمام 41 متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة قاموا بحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها. #ليبيا_برس

2022-12-19 17:26:56

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