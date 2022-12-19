صور | وقفة احتجاجية لعدد من أبناء قبائل الجنوب في #اوباري للتنديد بتسليم بوعجيلة مسعود و تحذير الدبيبة من المساس بعبدالله السنوسي و رفاقه. #ليبيا #المرصد