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صور | وقفة احتجاجية لعدد من أبناء قبائل الجنوب في #اوباري للتنديد بتسليم بوعجيلة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أبناء قبائل الجنوب في #اوباري للتنديد بتسليم بوعجيلة مسعود و تحذير الدبيبة من المساس بعبدالله السنوسي و رفاقه. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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