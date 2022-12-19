المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – القول بأن إثارة ملف تسليم أبوعجيلة مسعود للول

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– القول بأن إثارة ملف تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية في وجه الدبيبة بأنه مناكفة سياسية هو قول باطل ومردود على قائله.

– الأمر يتعلق بمستقبل ليبيا ومواردها ومحاولة نهبها من الإمبريالية الإستعمارية الغربية بفتح الملفات المقفلة واستدراج ليبيا لمشروع النفط مقابل الغذاء، ناهيك عن المزيد من القهر والإذلال الذي سيطال المواطن الليبي حيثما حل، فالبلد التي لا تدافع عن شرف مواطنيها لن يحترمها أحد.

– ما فعله “الطافش” ليس جريمة سياسية أو صفقة تمدد بقاؤه في السلطة، بل خيانة علنية لها أبعاد مختلفة وتضر بكل ليبي وتفتح أبواب جهنم على بلدنا المنهك بفعل الفساد والفوضى والنهب.

– لتعرف حقيقة حكومة الطافش في وجدان الليبيين بعد فضيحة الخيانة المدوية، تابع التجاهل التام لكل قفزاتها ولعل أهمها محاولة إجراء انتخابات مجالس محلية للشباب في المدن الليبية.

– شارك وزراء من حكومة الطافش في الحدث، ورغم ذلك لن تجد ليبي واحد يتحدث عن هذه الإنتخابات.

– قلة فقط من شباب الفنادق أو من أتباع الصريرات من يتحدثون عنها.

#ليبيا_24

2022-12-19 17:30:02

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