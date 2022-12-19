سكاي نيوز عربية: الدبيبة يكيل بمكيالين.. يسلم بوعجيلة للأمريكان ويترك قادة الميل

سكاي نيوز عربية: الدبيبة يكيل بمكيالين.. يسلم بوعجيلة للأمريكان ويترك قادة الميليشيات المطلوبين محليا ودوليًا

– الدبيبة محاط في تحركاته بأمراء المليشيات المطلوبين دوليا ويتبادل المنافع معهم ومع جهات دولية ما يدفعه لحماية هؤلاء المطلوبين

– رئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الككلي المطلوب في عمليات قتل وتعذيب له دور في تسليم بوعجيلة.

– منظمة العفو الحكومة طلبت إقالة غنيوة الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري وملاحقتهما قانونيا، لكنها لم تتلقَ ردًا.

– مهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا” تم القبض عليه عام 2020 تحت ضغط أوروبي لكنه لم يمكث سوى شهور في السجن، وخرج في أبريل 2021.

– بدلاً من محاكمة البيدجا، عينه الدبيبة آمر معسكر الأكاديمية البحرية في #جنزور.

– في معقل الدبيبة بـ #مصراتة، يتواجد آمر ميليشيا الصمود صلاح بادي المطلوب دوليا والمفروض عليه منذ 2018 عقوبات أمريكية. #ليبيا_برس

2022-12-19 19:42:41

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