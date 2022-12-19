أصدرت محكمة جنايات طرابلس، الإثنين، حكما بالإعدام بحق مدانين بفعل الانخراط في تن

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، الإثنين، حكما بالإعدام بحق مدانين بفعل الانخراط في تنظيم إرهابي.

وقال مكتب النائب العام، إن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهماً، منهم 17 محكوماً عليه بالإعدام، و2 بعقوبة السجن المؤبد، و14 محكوماً عليه بالسجن، مؤكدا أن محكمة الجنايات استندت في حكمها إلى انخراط المتهمين في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات.

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