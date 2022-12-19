أكد وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” خلال لقاء، الإثنين، جمعه بالسفير الأندونيسي لدى ليبيا “ديدي رفاعي”، أهمية مساهمة الشركات العالمية ذات الخبرة في استكشاف المناطق البرية والبحرية وتطويرها، وإمكانية تبادل الخبرات وتطوير الكوادر في مجال النفط والغاز؛ في حين أعرب السفير عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع ليبيا، حاثا على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.

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