خالد مسعود وزير العدل بحكومة باشاغا الموازية: نحن بصدد تشكيل فريق من المحامين ال

خالد مسعود وزير العدل بحكومة باشاغا الموازية: نحن بصدد تشكيل فريق من المحامين الذين يشهد لهم بالقدرة والجدارة للدفاع عن بوعجيلة مسعود.

– نؤمن بأن بوعجيلة بريء ولم يرد اسمه أثناء واقعة #لوكربي لا من بعيد ولا من قريب.

– ما نعلمه جيدا أن قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية.

– لم يعد هناك أي التزامات مترتبة على الجانب الليبي بشأن لوكربي.

– نستنكر قيام الولايات المتحدة بالقبض على شخص ليبي يحظى بكافة الحقوق داخل بلاده.

– نستنكر احتجاز بوعجيلة مسعود بهذه الطريقة ومحاكمته بدون الرجوع للدولة الليبية.

– حكومة الدبيبة ليس لها من الولاية بالدولة شيء وما قامت به مخالف للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.

– على الصعيد الدبلوماسي أو على صعيد وزارة العدل لا يوجد حتى هذه اللحظة أي تواصل مع #أمريكا.

– نحن بصدد إعداد مذكرة قانونية كاملة وإحالتها لباشاغا لمخاطبة الجهات المختصة وتمكين فريق الدفاع عن بوعجيلة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-19 21:31:41

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