عضو ملتقى الحوار في #جنيف أحمد الشركسي: الدبيبة يريد المشاركة في الانتخابات والإ

عضو ملتقى الحوار في #جنيف أحمد الشركسي: الدبيبة يريد المشاركة في الانتخابات والإشراف عليها والدخول إلى البرلمان عبر حزب هو مشارك فيه.

– باثيلي والأطراف الدولية مقتنعة أن حكومة الدبيبة لن تستطيع إدارة الانتخابات.

– الدبيبة يريد استغلال موارد الدولة التي هي تحت تصرفه في كل هذه الأمور.

– باثيلي أصبح يدرك أن #ليبيا تمر بأزمة سياسية حادة وأن الحل يكون عبر خطة ثلاثية.

– باثيلي يدرك أن الحل في إنتاج قاعدة دستورية وتغيير السلطة التنفيذية وإصدار قوانين انتخابية وتحديد موعد الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-19 21:08:07

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