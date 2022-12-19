رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا يحذر من تغيير نسب المشاركة بين الوطنية للنفط و

رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا يحذر من تغيير نسب المشاركة بين الوطنية للنفط وشركة إيني الايطالية لصالح الأخيرة

باشاغا: رصدنا تداول مقترح تغيير نسب المشاركة بين الوطنية للنفط وشركة “إيني مليتة” بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.

– نحذر ما يسمى بمجلس الطاقة بأن الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ستكون عواقبه وخيمة.

– نعتبر ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.

– هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون وستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.

– نحذر شركة إيني من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي.

– هذه الرهانات تقفز على المصلحة الليبية العليا ولا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية. #ليبيا_برس

2022-12-19 23:17:33

1671491853