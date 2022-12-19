صحيفة الشرق الأوسط السعودية: الجهود التي يبذلها نورلاند مع حكومة وخارجية الدبيبة أثمرت بتسليم بوعجيلة.

– تصريحات بلينكن عقب وصول بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة تكشف مدى تدخل السفارات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.

– جل السفراء الأجانب في #ليبيا يعملون لصالح أجندات دولهم، بعيداً عن الأعراف المتبعة للدبلوماسية.

– الجميع يريد استغلال حالة الضعف والتشظي التي تعيشها ليبيا باللعب على وتر الانقسام السياسي لترتيب أوضاع معلقة من عقود.

– #فرنسا تكرس جهودها في جنوب #ليبيا بداعي مكافحة الإرهاب.

– القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” لا تتوقف عن اختراق سماء ليبيا بالرصد والمراقبة.

– السفير الفرنسي الجديد لدى #ليبيا يبذل نشاطًا ملحوظًا في كل الاتجاهات.

– هناك علامات استفهام عديدة بشأن مقابلة السفير الفرنسي لوفد من أعيان ومشايخ يمثلون قبائل من غرب وشمال وجنوب ليبيا.

– السفراء الأجانب في ليبيا يخططون لمكاسب نفطية، والاستحواذ على ما تبقى من أرصدة الأموال الليبية في الخارج، بزعم تعويض ضحاياهم. #ليبيا_برس

2022-12-19 23:48:14

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