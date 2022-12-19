مصادر: #الولايات_المتحدة طلبت من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف بوعجيلة مسعود بعد ت

مصادر: #الولايات_المتحدة طلبت من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف بوعجيلة مسعود بعد تأكدها من اختطاف الدبيبة له.

وزارة العدل الأمريكية قالت في بيانها إنها طلبت من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف بحق بوعجيلة مسعود في 12 ديسمبر الماضي.

مذكرة التوقيف المزعومة صدرت بعد اطمئنان الإدارة الأمريكية لاختطاف بوعجيلة من قبل الدبيبة ووجوده في مصراتة تحت سيطرتهم.

ليس هناك أي بيانات تخص بوعجيلة على موقع الإنتربول الدولي الذي لا يتضمن سوى 4 نشرات حمراء بحق 4 مواطنين ليبيين فقط.

عدم وجود أي بيانات لبوعجيلة على موقع الإنتربول الدولي يشير إلى المذكرة التي خرج الدبيبة بها في خطاب الخيانة العظمى مزورة. #ليبيا_برس

2022-12-20 01:01:01

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