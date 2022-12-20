صور|| مدير مديرية أمن #الزاوية وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة في زيارة لمنزل معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة الموالي لباشاغا.

الزيارة تأتي للاطمئنان على الضاوي عقب عملية الاعتداء التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تواجده في #تونس.

الضاوي كان متواجدًا بمحل “حلاقة” بمنطقة #العوينة بتونس العاصمة.

مجموعة من الجنسية التونسية يحملون أسلحة بيضاء وزجاجة بخاخ مخدر حاولوا اختطافه.

الحراسات المرافقة للضاوي تمكنت من إفشال هذه المحاولة وتم القبض على الفاعلين وتسليمهم للأمن التونسي. #ليبيا_برس









2022-12-20 01:20:33

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