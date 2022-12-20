بالصور| مدير أمن الزاوية وقيادات أمنية في زيارة لمنزل معمر الضاوي.. لهذا السبب!

بالصور|| مدير مديرية أمن #الزاوية وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة في زيارة لمنزل معمر #الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة الموالي لفتحي #باشاغا.

– الزيارة تأتي للاطمئنان على الضاوي عقب عملية الاعتداء التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تواجده في #تونس.

– الضاوي كان متواجدًا بمحل “حلاقة” بمنطقة #العوينة بتونس العاصمة.

– مجموعة من الجنسية التونسية يحملون أسلحة بيضاء وزجاجة بخاخ مخدر حاولوا اختطافه.

– الحراسات المرافقة للضاوي تمكنت من إفشال هذه المحاولة وتم القبض على الفاعلين وتسليمهم للأمن التونسي. #السبق