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عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المو

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المواطن ابوعجيلة مسعود. ⚡️لم نستنكر عملية خطف و تسليم مسعود. ⚡️هناك خلل بحساب الوزارة على تويتر وكل ما ينشر عليه لا يمثلنا وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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