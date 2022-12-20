عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المو

عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المواطن ابوعجيلة مسعود. ⚡️لم نستنكر عملية خطف و تسليم مسعود. ⚡️هناك خلل بحساب الوزارة على تويتر وكل ما ينشر عليه لا يمثلنا وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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