عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المو

عاجل > نجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة تؤكد بأن موقفها مع خطف و تسليم المواطن ابوعجيلة مسعود. ⚡️لم نستنكر عملية خطف و تسليم مسعود. ⚡️هناك خلل بحساب الوزارة على تويتر وكل ما ينشر عليه لا يمثلنا وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)