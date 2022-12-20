نجلاء المنقوش تؤكد دعمها لعملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #ا

نجلاء المنقوش تؤكد دعمها لعملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود لـ #الولايات_المتحدة.

ــ المنقوش أكدت أنها لم تستنكر تسليم بوعجيلة مسعود لـ #أمريكا، وأن حساب وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية على “تويتر”، تعرض للاختراق، وأن كل ما يُنشر عليه لا يمثل الوزارة.

ــ المنقوش ذكرت أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة، يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل، والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

ــ حساب “خارجية الدبيبة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر أن تسليم “مسعود” يُنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الليبية، وأن قضية #لوكربي، تم تسويتها وغلقها منذ عام 2008م. #ليبيا_برس

2022-12-20 09:28:33

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