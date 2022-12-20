عضو مجلس الدولة بالقاسم قزيط:

– مبادرة المجلس الرئاسي بجمع مجلسي الدولة والنواب مع المبعوث الأممي خطوة جيدة، لكن لا أعتقد أن مجلس النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، ولا أتصور أنها ستكون حلاً للأزمة في ليبيا.

– المجلس الرئاسي تأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا، ووضعه لا يمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين المجلسين بعد أن كان في موقف المتفرج لمدة عام ونصف.

– يعتقد الكثيرون أن مبادرة المجلس الرئاسي ما هي إلا محاولة منه للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة الليبية.

#ليبيا_24.

2022-12-20 10:00:01

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